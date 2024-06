Elezioni comunali Brisighella, conferma sul filo di lana per Pederzoli

Il sindaco uscente di Brisighella, Massimiliano Pederzoli, è stato confermato nella poltrona di primo cittadino per soli 19 voti. Le prime sezioni vedevano in vantaggio lo sfidante, Loris Naldoni, sostenuto da SìAmo Brisighella, che ha raccolto il consenso di 1932 brisighellesi, pari al 49,76%. Non sufficienti a far cambiare segno al Comune della montagna Faentina, colpito in maniera drammatica dall’alluvione e dalle frane conseguenti. Il candidato di Per il Buon governo di Brisighella ha infatti vista confermata la fiducia dei suoi concittadini, grazie a 1951 voti, pari al 50,24%.