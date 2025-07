CAB Terra di Brisighella: riconoscimento OP e nuovi progetti

Doppio traguardo per la Cooperativa Agricola Brisighellese: dopo aver lavorato oltre 18.000 quintali di olive nel 2024, CAB ha ottenuto il riconoscimento come prima Organizzazione di Produttori (OP) dell’olio in Emilia-Romagna, con oltre 1 milione di euro di fatturato e più di 380 soci.

Il riconoscimento OP, che coincide con il 50° anniversario del Brisighello, apre l’accesso a strumenti europei per sostegno, pianificazione produttiva e innovazione. Nel primo piano operativo, CAB ha avviato il monitoraggio territoriale dei parassiti dell’olivo in collaborazione con CAP Ravenna e investimenti per la promozione della qualità dell’olio EVO.

«Nel corso della difficile campagna di molitura 2024 la CAB ha dato una importantissima risposta al territorio in termini di efficienza e capacità di accogliere e lavorare grandi quantità di olive, anche in concomitanza con il picco di produzione territoriale – afferma Sergio Spada, Presidente della Cooperativa Agricola Brisighellese - Terra di Brisighella -. Non sono isolati i casi di agricoltori, non soci, che si sono dovuti rivolgere fuori regione per le proprie olive. Il nostro frantoio, non solo ha molito tutte le olive dei propri soci, ma ha fatto il possibile per dare una risposta anche ai numerosi clienti che richiedevano il servizio. Essere una Cooperativa ci ha consentito di ridurre in modo significativo i costi di lavorazione delle olive, sia per i soci, che nella campagna 2024 si sono visti ridurre fino ad € 18,00 x quintale il contributo per la lavorazione partitaria, sia per i clienti, per i quali sono stati predisposti dei buoni spesa a parziale rimborso del costo sostenuto. È con orgoglio che vediamo confermato ancora una volta il valore del ruolo, anche e soprattutto, sociale e di servizio che la Cooperativa riveste per la compagine sociale e per tutto il territorio.»

Terra di Brisighella continua la promozione territoriale con eventi in Romagna. Prossimo appuntamento: 25 luglio al “Tramonto DiVino” di Riccione per degustazioni e acquisti dell’olio brisighellese.