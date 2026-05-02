Brisighella, vasto incendio nella notte i Vigili del Fuoco salvano una casa dalle fiamme VIDEO GALLERY

Nella tarda serata di venerdì 1° maggio, verso le 23.30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Brisighella, in via Lamone, per un incendio che ha interessato un edificio abbandonato. Le fiamme hanno coinvolto l’intera struttura, le squadre riuscivano ad evitare ulteriore propagazione alla vicina vegetazione e si posizionavano a difesa di una abitazione.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Ravenna provenienti dai distaccamenti di Faenza e Casola Valsenio, oltre alla sede centrale di Ravenna, con l’impiego di 8 automezzi. A supporto delle operazioni sono intervenute 2 squadre dal Comando di Forlì, una squadra dal distaccamento di Modigliana e una squadra dal distaccamento di Imola.

Non si segnalano persone ferite o coinvolte. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di competenza e il personale di Arpae per le verifiche ambientali. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell’intera area interessata dal rogo.