Brisighella, tremendo incidente frontale: tre feriti

Terribile incidente frontale questa mattina poco prima delle 8 sulla statale Brisighellese tra Errano e Brisighella, fortunatamente senza feriti gravi. Per cause in via di accertamento da parte della polizia locale della Romagna faentina, si sono scontrate frontalmente una Kia Picanto con a bordo madre e figlia e una Mazda Cx 5 condotta da un uomo. La Mazda procedeva verso Brisighella e la Kia verso Faenza. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze ed elicottero. La ragazza diciottenne a bordo della Mazda è stata trasportata a Cesena in elicottero in codice di media gravità, gli altri due feriti all’ospedale di Faenza con codici di bassa gravità.