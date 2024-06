Brisighella, tre ragazzini e una ragazza salvati dai Vigili del Fuoco nel Lamone

Ben quattro vite salvate dai Vigili del Fuoco in un’operazione condotta nel Lamone, vicino a Brisighella. Sono stati i soccorritori fluviali a recuperare tre ragazzini e una ragazza in pericolo nel fiume: dopo l’improvviso innalzamento del livello dell’acqua erano rimasti aggrappati a un tronco, in balia della corrente. Con un sistema di corde sospese chiamato “teleferica”, i vigili del fuoco hanno raggiunto le quattro persone e le hanno portate al sicuro. L’intervento è stato condotto, con successo, oggi attorno alle 11. L’allarme era scattato alle 10,15, quando squadre con soccorritori acquatici del comando di Ravenna erano accorse allertando anche l’elicottero. Il comparto specializzato è intervenuto a Fognano, in un tratto del fiume Lamone dove erano state segnale “persone bloccate nell’alveo”. Si trattava, per l’appunto, di tre bambini, rispettivamente di 12, 10 e 8 anni. Con loro, anch’essa in difficoltà, un’educatrice di 24 anni. Mentre camminavano bordo fiume e nel tentativo di recuperare una ciabatta, un bambino veniva trascinato dalla corrente, e subito dopo si era messo a repentaglio un altro, che stava tentando di portare aiuto. Pochi minuti dopo erano tutti a rischio, compresa l’educatrice, impegnata nel recuperarli, che non riusciva più a raggiungere la riva. E’ stato proprio grazie al suo aiuto che si erano riusciti a portarsi in un posto sicuro al centro del torrente, ma si erano trovati lì bloccati e non riuscivano più a tornare sulla terra ferma. Una situazione che li ha costretti in acqua per circa 40 minuti. Poi l’intervento risolutivo dei Vigili del fuoco, che con operatori Sa (Soccorritori Acquatici) hanno provveduto con manovre da terra e corde a recuperare i malcapitati.