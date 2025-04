Brisighella, tornano le feste medievali dal 31 maggio al 2 giugno

Dal 31 maggio al 2 giugno 2025 l’Associazione Feste Medievali di Brisighella - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Brisighella e l’associazione “Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae” - organizza il “Seicentenario della Battaglia di Pieve Tho dell’anno domini 1425/2025”: tre giorni e due notti di rievocazione storica e spettacolo nella Rocca e nell’Avamposto tra i Fortilizi di Brisighella.

Dopo il successo dello scorso anno, con più di tremila presenze in due giorni, l’edizione 2025 delle Feste Medievali celebrerà i seicento anni della Battaglia di Pieve Tho proponendo una selezione tra le migliori compagnie di rievocazione storica, nonché una selezione tra i migliori spettacoli di settore, per far rivivere al pubblico rivivere l’atmosfera storica tipica della Brisighella medievale.