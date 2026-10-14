Brisighella, torna la Camminata tra gli Olivi: trekking tra ulivi secolari e degustazioni in frantoio

Brisighella si prepara ad accogliere la decima edizione della “Camminata tra gli Olivi”, il grande appuntamento nazionale che coinvolge 17 regioni e oltre 15.000 partecipanti. Domenica 25 ottobre la cittadina tornerà ad essere una delle oltre 150 “città dell’olio” protagoniste dell’iniziativa, accompagnando gli appassionati in un’esperienza a tutto tondo alla scoperta della produzione locale e dell’olio Brisighello, grazie alla collaborazione con la cooperativa agricola CAB Terra di Brisighella.

Il ritrovo è fissato per le ore 9 presso il punto vendita di Piazzetta Porta Gabolo 8, dove si effettueranno le registrazioni prima della partenza. La passeggiata si snoderà per circa 7 chilometri attraverso suggestivi uliveti secolari, per un tempo di percorrenza stimato di tre ore e mezza. L’arrivo è previsto intorno alle 13 in via Strada 2, nella sede del CAB: qui la giornata si concluderà con la visita guidata al frantoio e all’azienda agricola, seguita da una degustazione dell’olio Brisighello abbinato alle eccellenze agroalimentari del territorio. Ai partecipanti si raccomanda di indossare abbigliamento e calzature adeguate al trekking.