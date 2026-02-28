Brisighella, strade bianche danneggiate: al via il piano di manutenzione

A seguito delle nevicate e delle persistenti piogge che hanno compromesso le scorse settimane diversi tratti della viabilità rurale, l’Amministrazione comunale ha definito il Piano di manutenzione delle strade bianche per il trimestre marzo–maggio 2026, in continuità con l’impegno triennale condiviso con il Consorzio di Bonifica.

Per la prima tranche di interventi sono stati stanziati 59.500 euro, destinati al ripristino dei punti maggiormente ammalorati e al miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità.

Gli interventi saranno programmati secondo criteri oggettivi che tengono conto della densità abitativa delle aree interessate e della rilevanza dei collegamenti tra le vallate, al fine di garantire continuità alla mobilità locale e ai servizi.

Un calendario dettagliato sarà reso pubblico nelle prossime settimane per informare tempestivamente i cittadini su eventuali chiusure temporanee o tratti momentaneamente impraticabili durante l’esecuzione dei lavori.

Il Piano prevede interventi prioritari nelle seguenti strade: Monte Colombo, Casella-Cielserato-Farfareto, Monte Mauro-Rio Ferrato, Monte Visano (fino alla cappella votiva), Valloni, Masiera-Parco Carnè, Monte Lodolone -Pietramora e San Giorgio in Ceparano.

A partire da giugno, con ulteriori risorse stimate in circa 60.000 euro, si procederà con la sistemazione delle restanti vie previste dalla convenzione tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e il Consorzio di Bonifica.

Si sottolinea che l’efficacia degli interventi comunali è strettamente subordinata alla collaborazione dei residenti. Viene richiesto ai privati di provvedere, preventivamente ai lavori stradali, alla pulizia e al ripristino dei fossi di scolo di propria competenza, per garantire la tenuta del manto stradale e il corretto deflusso delle acque.

Verrà monitorata con costanza la situazione della viabilità rurale, consapevole dell’importanza strategica che le strade bianche rivestono per residenti, attività agricole e collegamenti interni al territorio con l’obiettivo di garantire interventi efficaci e programmati, assicurando sicurezza e funzionalità alla rete viaria comunale.