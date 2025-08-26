Brisighella. Scontro sulla Provinciale, un ferito al Bufalini

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla strada provinciale Brisighellese, nel territorio del comune di Brisighella, all’altezza della Pieve del Tho.

Il Nucleo Infortunistico della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina è immediatamente intervenuto sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, l’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 all’incrocio con via Siepi.

I veicoli coinvolti sono un Suv Mg condotto da un uomo di 65 anni, che viaggiava in direzione Faenza-Marradi e un Land Rover Defender, guidato da un 59enne, che viaggiava in direzione opposta.

Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli sono entrati in violenta collisione all’incrocio. Il Suv Mg ha terminato la corsa sul lato opposto della carreggiata, alcune decine di metri più avanti, mentre il Land Rover Defender si è ribaltato su un fianco. Immediatamente allertati i soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per i rilievi e i sanitari del 118 per l’assistenza medica

Il conducente del Defender è stato trasportato presso l’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio degli investigatori della Polizia Locale, che stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.