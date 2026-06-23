Brisighella Romantica, la notte più suggestiva del borgo

Brisighella
  • 23 giugno 2026
Brisighella Romantica, la notte più suggestiva del borgo
Brisighella Romantica, la notte più suggestiva del borgo
Brisighella Romantica, la notte più suggestiva del borgo

Grande successo di pubblico per l’edizione 2026 di Brisighella Romantica, che sabato sera ha trasformato il centro storico del borgo in un percorso diffuso di arte, musica e spettacolo. Vie, piazze e scorci medievali si sono riempiti di visitatori immersi in un’atmosfera resa ancora più suggestiva da luci e allestimenti ispirati al format nazionale della “Notte Romantica” dei Borghi più belli d’Italia.

Tutto esaurito per lo spettacolo “EncicloPia” di Maria Pia Timo all’Anfiteatro Spada, così come per ristoranti e pubblici esercizi del centro. Apprezzati anche i concerti che hanno animato le piazze: i Jolì & Co. con il loro swing, il Blue Romantic Quartet e il concerto d’arpa di Marta Celli.

«Brisighella ha saputo offrire un’esperienza autentica, fatta di cultura, bellezza e accoglienza» ha dichiarato il Sindaco Massimiliano Pederzoli, ringraziando Pro Loco, associazioni, volontari, artisti e attività del territorio per la loro collaborazione. Un evento che conferma il valore di Brisighella come meta turistica d’eccellenza nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.

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