«Stagione olivicola da incorniciare». Parola di Sergio Spada, presidente della Cab, i cui frantoi, quelli del rinomato olio Brisighello Dop, hanno prodotto finora 11mila quintali di olive, la cui resa in olio è stata quest’anno straordinaria: una media del 15%, vale a dire che per ottenere un litro d’olio servono 6,1 kg di olive. La resa varia e dipende da fattori quali varietà, maturazione, terreni e clima. La campagna volge al termine: «Andremo avanti fino alla prima settimana di dicembre – dice Spada – e alla fine avremo avuto una stagione lunga oltre due mesi». Insomma, si sorpasserà la sagra dell’Ulivo e dell’Olio in programma il 29 novembre. La raccolta è iniziata addirittura a fine settembre per via della moda di ottenere un olio verde, che non tutti condividono, ma anche perché lo scorso anno produzione e resa sono state scarsissime, perciò l’olio era finito e vi è stata un’impennata di richieste. Altro motivo: il timore delle piogge, che poi sono arrivate, mettendo in difficoltà chi ha aspettato. Sul fatto dell’olio verde ci sono versioni contrastanti: «Se si deve raccogliere tardi, è meglio presto - continua Spada - ma si perdono in resa anche tre/quattro punti percentuali. Il verde è conferito dalla linfa nelle olive poco mature, un colore che comunque a Natale si perde. Esagerare non va bene».