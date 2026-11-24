«Stagione olivicola da incorniciare». Parola di Sergio Spada, presidente della Cab, i cui frantoi, quelli del rinomato olio Brisighello Dop, hanno prodotto finora 11mila quintali di olive, la cui resa in olio è stata quest’anno straordinaria: una media del 15%, vale a dire che per ottenere un litro d’olio servono 6,1 kg di olive. La resa varia e dipende da fattori quali varietà, maturazione, terreni e clima. La campagna volge al termine: «Andremo avanti fino alla prima settimana di dicembre – dice Spada – e alla fine avremo avuto una stagione lunga oltre due mesi». Insomma, si sorpasserà la sagra dell’Ulivo e dell’Olio in programma il 29 novembre. La raccolta è iniziata addirittura a fine settembre per via della moda di ottenere un olio verde, che non tutti condividono, ma anche perché lo scorso anno produzione e resa sono state scarsissime, perciò l’olio era finito e vi è stata un’impennata di richieste. Altro motivo: il timore delle piogge, che poi sono arrivate, mettendo in difficoltà chi ha aspettato. Sul fatto dell’olio verde ci sono versioni contrastanti: «Se si deve raccogliere tardi, è meglio presto - continua Spada - ma si perdono in resa anche tre/quattro punti percentuali. Il verde è conferito dalla linfa nelle olive poco mature, un colore che comunque a Natale si perde. Esagerare non va bene».

Per quanto riguarda gli impianti, vi sono testimonianze di tanti uliveti abbandonati per via dei dissesti idrogeologici, per via dello spopolamento o perché viene a meno la forza lavoro per continuare a coltivare. «E’ un aspetto che cerchiamo di contrastare con gli impianti nuovi, in modo da riequilibrare la produzione considerato anche gli anni alterni di piante cariche o scariche. Per mantenere gli uliveti, abbiamo introdotto gli incentivi della potatura di riforma sulle piante secolari che ogni 15-20 anni hanno bisogno di ripartire, così andiamo incontro ai nostri soci e cerchiamo di avere uniformità nelle annate». L’olio di Brisighella è un prodotto di altissima qualità, ma di nicchia, anche se l’areale negli ultimi anni si è molto esteso. Vi è concorrenza e competizione: frantoi a Castrocaro, Modigliana, nell’imolese e tanti piccoli piccoli produttori che procedono in proprio alla molitura e accettano quantitativi portati da altri. Una società di Varignana ha acquisito vasti uliveti a Zattaglia e torre Cavina e risulta competitiva con la realtà della Cab. «A livello commerciale - afferma sempre il presidente Spada - stanno lavorando bene, mi preoccupano più altre situazioni, ovvero chi si improvvisa con frantoietti famigliari che non possono dare una garanzia qualitativa: processi tecnologici approssimativi, mancanza di controllo delle temperature, certezza della filiera. Ci vuole professionalità». E i prezzi? «Sono invariati: l’Evo va dai 17 euro al litro ai circa 60 del preziosissimo Nobil Drupa». Il settore regista comunque una certa vivacità e sorgono progetti interessanti ed etichette “private” di agricoltori coraggiosi che producono, vendono e distribuiscono in proprio, che mettono al centro la cultura dell’olio, legano il prodotto oltre che al territorio a contenuti emozionali e ad una narrazione che conferisce un’anima. Si forniscono conoscenza, descrizioni, notizie e la ristorazione soprattutto va a nozze, perché il cliente ama sentirsi raccontare tutto il mondo che circonda l’olio.