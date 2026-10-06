Brisighella, nel casolare di Marzeno nasce l’Accademia del Cane: “La passione diventa lavoro”

Sulle colline di Marzeno, in un casolare di via Agello, sta prendendo vita l’Accademia del Cane: l’iniziativa sarà presentata sabato e domenica. Quattro istruttori cinofili, guidati dal faentino Rossano Naldoni illustreranno i servizi messi a disposizione per gli amici a quattro zampe e i loro padroni.

Nella giornata di sabato alle 16 è prevista la cerimonia di inaugurazione della struttura, con la partecipazione e il taglio del nastro da parte del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli. Per tutto il pomeriggio funzionerà un truck food e ci sarà anche uno spazio dj con musica. Replica alla domenica, dalle 10, sino al tardo pomeriggio.

Tra i servizi cinofili offerti figura la “Pet therapy IAA”, ovvero co-terapie basate sulla relazione con animali domestici per migliorare la salute e il benessere psicofisico. Le iniziative si dividono in interventi educativi, terapeutici e di supporto emotivo/relazionale, rivolti a bambini, anziani e persone con disabilità motorie o cognitive. Possibile anche usufruire di servizi a domicilio. «Ovvero - spiegano dall’Accedemia - addestramento cani per educarlo ad un corretto rapporto animale e uomo, in modo che tale interazione possa avvenire in modo corretto».

La struttura dispone inoltre di un campo di addestramento e di una sala conferenze adatta a tenere corsi per il rilascio di patentini di ogni tipo, tra cui quello per droni per volo anche notturno, (patente A1, A2 e A3). Presenti inoltre cani per la ricerca olfattiva, tra cui un bel pastore belga Malinois perfettamente addestrato e certificato per questo tipo di interventi. Negli scorsi anni l’educatore cinofilo Rossano Naldoni ha portato anche nelle scuole di Faenza il suo progetto relativo alla “Pet Therapy” ed è stato molto apprezzato. «Nasco come educatore cinofilo, e ho sempre avuto una passione per gli animali e l’ho fatta diventare un lavoro. Vedendo che i cani danno dei benefici ed avendolo testato sulla mia pelle per primo, ho deciso di avvicinarmi alla disciplina della pet therapy, ma ora con questo “nuovo” progetto tale lavoro coi cani diventa a 360 gradi, assieme ai miei colleghi su tutto quanto può riguardare questo magnifico animale che è il cane. Aspettiamo i tanti amici dei cani del comprensorio faentino, nella nostra struttura, il giorno dell’inaugurazione, oppure contattandoci, così avranno modo di conoscerci e di apprendere le tante prestazioni che siamo in grado di offrire».