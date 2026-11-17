“L’era del cinghiale bianco” cantava Franco Battiato, ma da qui ad arrivare a scambiare un alpaca per un ungulato, eventualmente albino, e sparargli, ce ne passa. Ha destato clamore l’uccisione, sabato scorso, di Brandy, un alpaca bianco appunto, da parte di un cacciatore di cinghiali, sulle colline tra Brisighella, Rontana e Fognano (podere Dorile). Oltretutto il camelide molto diffuso in Sudamerica era all’interno di un recinto alto 2 metri nella tenuta di Alessandro e Ludovica Cicognani, insieme ad un piccolo gregge di sei esemplari, a pochi metri di distanza dalla fattoria dove dimorano altri animali (6 asini, due cani pastore dell’Asia Centrale), giocano bambini e ci sono persone al lavoro nei campi che hanno assistito all’episodio. In zona era in corso un battuta al cinghiale organizzata dalla “Squadra di Zattaglia”.

Il cacciatore, ora accusato di uccisione di animale, denunciato dai proprietari di Brandy, proveniva dalla provincia di Ferrara, nell’occasione aggregato al gruppo di cacciatori locali che attraverso la loro attività riforniscono anche la famosa sagra del cinghiale e che in collaborazione con la Regione effettuano battute, autorizzate ai fini di controllo della specie per via dei danni causati dall’ungulato all’agricoltura.

Come sia potuto accadere è una domanda che si sono posti in tanti.