Brisighella, il furgone sospetto era pieno di gioielli rubati: cinque denunce

Sabato pomeriggio, i Carabinieri di Brisighella hanno denunciato cinque uomini, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, ritenuti responsabili in concorso dei reati di ricettazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Quattro di questi loro stati inoltre denunciati per soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

I militari hanno notato passare un furgone sospetto e quindi hanno proceduto ad un controllo. A bordo del mezzo sono stati identificati il conducente, italiano, e quattro passeggeri stranieri, di cui tre risultati senza fissa dimora. Dagli immediati riscontri alla Banca Dati delle Forze di Polizia è inoltre emerso che due di loro avevano svariati precedenti di polizia. All’interno di vari borsoni occultati nel bagagliaio, i militari hanno rinvenuto svariati oggetti preziosi, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri e un utensile da lavoro. I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di stabilire che parte dei monili rinvenuti costituiva il provento di un furto avvenuto lo scorso 17 settembre in un’abitazione del faentino. Parte della refurtiva recuperata è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. I restanti preziosi, su cui si stanno effettuando degli approfondimenti, insieme al coltello a serramanico e all’utensile, sono stati sequestrati.