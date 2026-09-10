Brisighella, il Festival dei Cammini cresce: “Un volano per il turismo”

Quella dei cammini è una tendenza ormai consolidata che affonda le sue radici nella millenaria storia dei pellegrinaggi. Ma senza scomodare la spiritualità, oggi sono considerati cammini anche le escursioni, il trekking, gli itinerari a piedi che strizzano l’occhio al benessere psicofisico, allo sport, alla natura. Il tutto si collega al turismo, alla cultura del territorio, alla scoperta di luoghi che il viandante con andamento lento può raggiungere, per meglio apprezzare e conoscere. Luoghi, a volte, non diversamente avvicinabili. Ebbene in tale contesto Brisighella ospita il “Festival dei Cammini” che in questa sesta edizione passa da due a tre giorni, da venerdì 18 a domenica 20, con base all’ex Convento dell’Osservanza. Come spiegato ieri dagli organizzatori, «la manifestazione si pone come punto di riferimento territoriale per la promozione del turismo slow, teso a valorizzare percorsi storici, naturalistici e l’accoglienza». Non solo: il programma racchiude oltre ai cammini un’ampia offerta di visite guidate, momenti di meditazione e disciplina olistica, musica e teatralità, una mostra diffusa “Geografia della Materia” articolata in tre diverse location, mercatino e proposte gastronomiche. «Le varie attività in programma - ha fatto sapere l’assessora alla cultura Karen Chiarini - sono un’occasione di incontro e scoperta del nostro paesaggio e si configurano come un vero e proprio volano per il turismo e la crescita economica». Per il vice presidente della Pro loco Luciano Albonetti «sarà un momento di incontro e confronto per raccontare la Romagna passo dopo passo”. Il Festival inaugurerà venerdì 18 (ore 18.45) nel refettorio dell’Osservanza: dopo i saluti istituzionali, alle 19 è atteso il concerto dell’Ensemble di mandolini e chitarre del Conservatorio Pollini di Padova. Alle 20, nel chiostro dei novizi si terrà lo spettacolo “Dietro le quinte” dell’associazione Ordine della Torre, una rappresentazione che unisce balletto, recitazione e performance dei Tamburi medioevali di Brisighella. Complessivamente saranno tre le escursioni, oltre alle visite guidate in paese. È consigliato prenotarsi presso la Pro loco (0546.81166). Il sabato si camminerà sulle colline di Brisighella tra calanchi, grotta Tanaccia e vigneti (partenza alle 9, guida Stefano Schiassi) e sull’Alta via dei Parchi da San Cassiano, ad incrociare i partecipanti al percorso Trekking Italia provenienti in treno da Bologna (appuntamento in stazione ore 8.17); la domenica è in agenda il Trekking al Rifugio Ca’ Carnè (ritrovo al convento ore 10.30, guida Sandro Bassi) comprensivo di “Concerto Brazil”. Chi vorrà potrà restare in paese partecipando alla Passeggiata storica in Borgo (guida Silvia Mordini, ore 10.30 del sabato) o alla visita alla chiesa e convento (Amici dell’Osservanza, domenica ore 15.30). Meditazioni, lezioni di Nordic Walking, concerto jazz e di arpa celtica, sedute di yoga e anche un convegno su esperienze personali di pellegrinaggi e cammini completano un cartellone davvero ricco e intenso.