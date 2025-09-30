Brisighella, il Comune scrive ai cittadini: “Basta rifiuti abbandonati, il decoro è un bene di tutti”

Basta rifiuti per strada a ridosso dei cassonetti. In una nota il Comune di Brisighella invita alla civiltà i propri cittadini: “Queste situazioni, purtroppo, contribuiscono al degrado dell’ambiente urbano e rendono più difficoltoso il lavoro quotidiano degli operatori”.

“Invitiamo tutti a fare attenzione e a mantenere alto il senso civico, che contraddistingue da sempre la nostra città, utilizzando correttamente gli appositi contenitori e rispettando le modalità di conferimento dei rifiuti. Il decoro della città è un bene comune e come tale va tutelato da tutti. Serve il contributo di ciascuno, anche con piccoli gesti quotidiani di attenzione e rispetto delle regole”. Questo l’appello degli assessori comunali all’Ambiente Maurizio Monti e alla Cultura Karen Chiarini.