Brisighella, dopo l’incendio, è in corso la messa in sicurezza dell’area VIDEO

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza nel territorio di Brisighella, a seguito dell’incendio divampato nel corso della notte all’interno di una struttura abbandonata. Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Ravenna. Nelle attività di soccorso tecnico urgente è impiegato anche il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) di Forlì con mezzi meccanici per il movimento terra.
L’intervento del personale specializzato è attualmente focalizzato sulla rimozione e il consolidamento delle parti strutturali dichiarate pericolanti, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell’area interessata dal rogo.