Brisighella, dopo il successo della Sagra del Porcello, domenica 16 novembre tocca alla Pera Volpina

Dopo il successo della Sagra del Porcello, che si è svolta domenica 9 novembre, Brisighella si prepara ad una nuova serie di eventi che animeranno il territorio. Domenica 16 novembre è il momento della Sagra della Pera Volpina, che precede domenica 23 quella di Sua Maestà il Tartufo e, a concludere il mese, domenica 30 Sagra dell’Ulivo e dell’Olio. Una serie di appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio, a cura della Pro Loco di Brisighella.

Dopo il Porcello, la Pera Volpina sarà la protagonista della seconda sagra, domenica 16. Per festeggiare il suo 25mo compleanno, l’Associazione Cuochi Italiani in Emergenza proporrà piatti ad hoc pensati per gli abbinamenti più sfiziosi. Anche in questa occasione la cornice di musica, di animazione, trenino e banchi di prodotti tipici accoglieranno i visitatori.