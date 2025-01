“Chiamatemi egoista e tutto quello che vi pare, non me ne frega nulla, ma non esiste solo Faenza nel corso del nostro caro fiume Lamone ci sono altri comuni, altre case e altre famiglie prima di Faenza, la preoccupazione dal 2023 è sempre e stata solo Faenza ma a Brisighella chi ci pensa?”. È l’amaro sfogo sulla pagina Facebook di Nicol Poggiali, che documenta l’esondazione del Lamone e l’acqua a invadere i campi in via Canaletta a Brisighella.