Brisighella, alpaca ucciso: cacciatore va in caserma

Sarebbe un cacciatore di circa settant’anni l’uomo che ha sparato ad un alpaca uccidendolo nella giornata di sabato. L’uomo si sarebbe presentato alla stazione dei carabinieri. È accaduto nell’azienda agricola Podere Il Dorile. L’animale, di nome Brandy, si trovava in un’area privata recintata vicino all’abitazione. A sentire lo sparo sono stati due operai agricoli, che hanno trovato l’alpaca a terra. Trasportato dal veterinario, ne è stato constatato il decesso. I titolari hanno sporto immediatamente denuncia. Ma nelle ore successive al fatto l’uomo, che era a caccia di cinghiali, si è presentato spontaneamente in caserma.