Brisighella, alluvione del 2023: è arrivata la prima tranche di 40 milioni

L’Amministrazione comunale di Brisighella in una nota informa che, per gli interventi di ripristino dei danni causati dall’alluvione del maggio 2023, è stata erogata dalla Gestione Commissariale una prima tranche di finanziamenti pari a 40 milioni di euro, a fronte dei 140 milioni complessivamente richiesti.

Una parte di tali risorse, pari a circa 4 milioni di euro, è stata affidata all’Ufficio Tecnico del Comune di Brisighella per la realizzazione di quattro opere che risultano già progettate e appaltate. La quota restante, pari a circa 35 milioni di euro, come previsto dal Decreto del Commissario Straordinario, è invece in capo alla società a partecipazione statale CONSAP, la quale al momento non ha ancora trasmesso i progetti esecutivi né avviato le procedure di gara.

“Con queste informazioni speriamo di dare un riscontro alle tante richieste di aggiornamento che riceviamo quotidianamente – ha dichiarato il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli – È fondamentale mantenere alta l’attenzione sul tema non solo per garantire la massima trasparenza verso la comunità ma anche per monitorare l’avanzamento dei lavori affinché possano essere rispettati i tempi di attuazione”.