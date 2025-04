Acqua torbida a Brisighella e Marradi. Hera: “La situazione sta tornando alla normalità”

Acqua torbida a Brisighella e Marradi dopo il meteo avverso degli ultimi giorni. Hera avvisa che la situazione sta tornando alla normalità. “Hera informa - si lgge in una nota - i residenti di Brisighella e Marradi che, a causa di condizioni meteo avverse, in alcune zone dei due Comuni è stata riscontrata una temporanea alterazione delle normali caratteristiche organolettiche dell’acqua distribuita, in particolare una lieve torbidità, che non ne pregiudica comunque la potabilità. A seguito dell’intervento delle squadre di Hera il problema è stato prontamente risolto e pertanto la situazione sta tornando gradualmente alla normalità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua fino ad ottenerne la limpidezza”.

Si ricorda che, per qualsiasi segnalazione di malfunzionamenti della fornitura idrica, Hera ha attivo un numero verde di pronto intervento 800 713 900, attivo 24 ore su 24.