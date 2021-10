Brisighella, premio a Nannini

Sarà consegnato sabato ad Antonio Nannini, al cineteatro Giardino (ore 10), il premio Dionisio Naldi. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno dall’associazione culturale “La memoria storica di Brisighella” a un brisighellese, nato nel paese o in rapporto di vita con il territorio, per la sua prestigiosa attività professionale in Italia o all’estero, portatrice di lustro e fama a Brisighella. Antonio Nannini, segretario generale della Camera di Commercio della Romagna fino al pensionamento nel 2020, ha maturato una carriera dedicata alle istituzioni economiche della Romagna.

Nativo di Marzeno, laureato in Giurisprudenza, ha ricoperto incarichi importanti con una significativa esperienza nel campo dell’internazionalizzazione delle imprese e dei mercati esteri.