Brencio a Cattolica per “Che cosa fanno oggi i filosofi?”

CATTOLICA. Per il ciclo “Che cosa fanno oggi i filosofi?” a cura di Marcello Di Bella, domani nella Galleria della Biblioteca comunale di Cattolica (piazza della Repubblica, 31) dalle ore 17, “Martin Heidegger: il pensiero della Cura”, titolo della conferenza di Francesca Brencio, docente di filosofia nella Università di Siviglia e membro di un importante centro di ricerca sociale sulle pratiche per la salute del Catherine’s College della Università di Oxford. Il concetto di “cura”, ampiamente usato nel mondo della salute, ha una

provenienza di natura filosofica e mitica. Narrato nelle Favole di Igino (64 a.C. – 17 d.C.), il mito di Cura lascia il mondo della cosmo-antropogonia per diventare la struttura fondamentale dell’esistenza nella meditazione di Martin Heidegger (1889-1976) il filosofo che molto ha influenzato il pensiero del Novecento

(fenomenologia, esistenzialismo, psicoanalisi, ecc.).