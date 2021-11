Boxe, Matteo Signani mantiene il titolo europeo

Matteo Signani festeggia il titolo europeo alla Roma Boxing Night. Il Giaguaro soffre lo spagnolo Ruben Diaz ma alla fine viene premiato dai giudici e mantiene la corona continentale.

Le prime due riprese scorrono via veloci senza emozioni, con i due rivali a studiarsi fin troppo. Dal terzo round l’incontro comincia ad animarsi ma sempre nel segno del massimo equilibrio. Signani si affida soprattutto al gancio sinistro, ma Diaz è sempre pronto a ribattere colpo su colpo. Al sesto lo spagnolo accusa una ferita al sopracciglio dopo un testa a testa ma si va avanti senza problemi, e col passare del tempo il Giaguaro perde un po’ di fluidità, mentre Diaz trova qualche colpo ben assestato. Nelle riprese finali lo spagnolo cala di energie e cerca continuamente di spezzettare il match, mentre Signani prova la sua azione fino in fondo ma l’efficacia dei colpi non fa breccia fino in fondo, anche se l’iniziativa è sempre sua. Conclusione ai punti inevitabili con i giudici che riconoscono la superiorità del Giaguaro, che può festeggiare.