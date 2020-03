Sabato 21 marzo il savignanese Matteo Signani, campione d’Europa dei pesi medi, salirà sul ring francese di Caen per affrontare in una difesa volontaria il 28enne francese Maxime Beaussire. “Il match è confermato e al momento non ci sono problemi di sorta – ha detto Signani – e non vedo l’ora di partire”. Video-intervista per gentile concessione di Michele Salvatore e 4play.it