Boxe, il sindaco incontra Signani: “Savignano è orgogliosa di te”

Questa mattina il sindaco di Savignano sul Rubicone, a nome di tutti i savignanesi, ha salutato il campione europeo Ebu di pesi medi Matteo Signani. Il primo cittadino ha incontrato il Giaguaro in piazza Borghesi per esprimergli le più calorose congratulazioni per la vittoria conquistata lo scorso 5 novembre al PalaEur di Roma contro Ruben Diaz. Una conferma dopo che l’atleta savignanese era già salito sul podio europeo nel 2019. “Il Giaguaro ruggisce ancora. Il campione d’Europa dei pesi medi è ancora lui: Matteo Signani! – afferma il sindaco Filippo Giovannini – c’è tanto in questa ennesima vittoria del Giaguaro: costanza, passione e perseveranza, entusiasmo e fiducia in se stessi. Solo così è possibile realizzare i nostri sogni. Savignano è orgogliosa del suo campione”.