Boxe, il 5 novembre a Roma Signani difende il titolo europeo contro Diaz

Il romagnolo di Savignano Matteo Signani, diventato nel 2019, a 40 anni, campione europeo dei pesi medi, difenderà il titolo continentale dall’assalto dello sfidante ufficiale, lo spagnolo Ruben Diaz, il prossimo 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Lo ha annunciato l’organizzazione dell’evento, ovvero Opi Since 82 e Matchroom Boxing, precisando che Dazn trasmetterà in diretta e on demand, in oltre 200 paesi, tutti gli incontri della riunione.