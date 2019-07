Borgo sonoro, fisarmonica a Monteleone

Torna “Borgo sonoro”, il festival musicale itinerante delle Terre del Rubicone alla sua 19ª edizione. Oggi il via a Monteleone di Roncofreddo in piazza Byron con Sergio Scappini e San Marino Accordeon Ensemble in “L’eclettismo della fisarmonica”: Scappini ha riunito 8 giovani interpreti, prossimi musicisti professionisti, in un progetto musicale che mostrerà la versatilità di uno strumento antico e moderno tra gioco e virtuosismo.

Quanto voteresti questa pagina? Clicca sulla stella per votare







Vota Voto medio / 5. Conteggio voti: