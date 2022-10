Borghi, parco da dedicare a eroe fascista: corteo di protesta

Corteo contro l’intitolazione di un parco a Ivo Oliveti, eroe di guerra fascista. Il circolo Pd di Borghi, assieme con Anpi Rubicone e Forlì-Cesena, ha organizzato per domenica 23 ottobre, con partenza alle 10, una protesta contro la recente delibera dell’amministrazione comunale di Borghi per intitolare un parco pubblico a Ivo Oliveti, fascista della prima ora e aviatore, che trovò la morte in Africa. Il raduno avverrà in piazza Vittorio Veneto a Borghi, vicino alla sede del Comune, e poi si percorrerà il centro storico, lungo le mura malatestiane, facendo tre soste accanto ai torrioni, durante le quali Mino Savadori declamerà alcuni brani delle lettere di Oliveti alla famiglia, accompagnato da musiche originali di Mirko Catozzi. Alla manifestazione hanno aderito anche l’Associazione Luciano Lama, Libera, Cgil, Arci e Articolo Uno.

Per Dario Placca, del Pd, «il gesto fatto dall’amministrazione di Borghi è un segnale di prepotenza e fortemente contrario ai dettami di una Costituzione che nasce antifascista. Occorre sapere bene chi era Ivo Oliveti e di quali comportamenti disumani è stato artefice, senza giustificazione alcuna. È stato un fascista della prima ora, che fu segretario federale del partito nazionale fascista sezione emiliano-romagnola; console della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Mvsn), che per intenderci sono le camicie nere dell’olio di ricino e del manganello per gli oppositori politici; membro del famigerato Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dove, secondo lo storico Mimmo Franzinelli, si distinse come sostenitore della pena di morte per gli oppositori politici, ossia di quelli che la pensavano diversamente dal dittatore e dai suoi sgherri». Poi pilotò anche aerei, «ma di quelli che scaricavano bombe all’iprite sulla popolazione etiope – prosegue Placa – e con piacere, a giudicare dalle sue lettere alla famiglia. Intitolare un luogo a una persona significa celebrarla. Noi crediamo che un fascista come Ivo Oliveti non debba e non possa essere celebrato nella nostra Repubblica democratica». gm