Bonci a Villa Silvia di Cesena per il 150 dalla nascita

CESENA. Un’occasione per conoscere da vicino il grande tenore cesenate Alessandro Bonci e un’opportunità per tutti coloro che desiderano ascoltare la sua voce in tempo reale. È questa l’esposizione dedicata al 150esimo anno dalla nascita di Bonci allestita a Villa Silvia-Carducci e che sarà inaugurata domani, domenica 9 febbraio, alle 17. “Questa mostra – spiega il Direttore del Museo Musicalia Franco Severi – nasce dalla volontà di omaggiare il talento del cantante, nostro concittadino, in occasione di tale ricorrenza. Alessandro Bonci é fortemente legato a Villa Silvia, sia per le registrazioni qui conservate che per la visita del tenore, avvenuta nel 1904. Bonci fu infatti ospite dei Conti Pasolini Zanelli insieme al poeta Carducci, per i quali il tenore si esibì nel suo bel canto”.Bonci é altresì noto come il rivale di Enrico Caruso, celeberrimo tenore partenopeo, il quale nello stesso periodo otteneva strepitosi successi e consensi nel mondo. Durante l’inaugurazione della mostra, domenica 9 febbraio, avrà luogo anche la presentazione del libro “Il ritorno di Alessandro Bonci a Villa Silvia Carducci”, a cura di Francesca Scarioli.