B

BOLOGNA. Slitta all’8 ottobre 2020 il concerto dei Van der

Graaf Generator, inizialmente previsto per l’8 aprile al Teatro Celebrazioni di

Bologna. La decisione è stata presa in ottemperanza ai provvedimenti emanati su scala europea al fine di

contrastare la diffusione del Coronavirus. Barley Arts e il Teatro Celebrazioni comunicano che i biglietti già emessi sono validi per accedere alla nuova data. Quelli nuovi saranno presto disponibili sui circuiti di vendita autorizzati Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster. Prezzi biglietto (comprensivi di prevendita): I platea 46,00 euro, II platea 40,25 euro; Balconata e palchi 34,50 euro. Info: www.teatrocelebrazioni.it