Bob Corn in concerto stasera a Riccione e domani a Cesena

RICCIONE. Un cantante folk-rock, minimalista, che ha il sapore di altri tempi. Non è nulla di vetusto, è semplicemente puro. Stiamo parlando del folk singer Bob Corn, protagonista di un doppio appuntamento musicale in Romagna: l’artista è in tour per presentare il suo nuovo lavoro discografico intitolato Songs on the line che arriva dopo sette anni dall’ultimo Songs to the wind del 2012.

Il cantante sarà in concerto questa sera al Brillo di Riccione e domani a Cesena al circolo arci Magazzino Parallelo in via Genova 70.

Tiziano Sgarbi aka Bob Corn è una specie di “padre spirituale” di buona parte della scena musicale indipendente e alternativa, specialmente nell’area emiliana. Tiziano inizia la sua carriera di musicista negli anni ’90 con il gruppo grunge Fooltribe, con il quale non arriverà mai al debutto discografico, ma dal quale trarrà il futuro nome per la sua etichetta e il marchio con cui organizza concerti e festival. Nel 2001 inizia a comporre canzoni con il nome Bob Corn, che vedrà il debutto discografico nel 2004 con Sad punk and pasta for breakfast dando vita a un sound folk dalle melodie pacate e intimiste. Mai inclinato alle mode, lontano dal valutare le canzoni come “prodotti” musicali, da anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita: “un hobo” che, dalla pianura padana, ha viaggiato per tutta Europa e per gli States con la sua piccola chitarra e con le sue grandi storie.

Con le sue canzoni scritte e cantate in inglese, parla di sentimenti e del mondo. Un poeta che ha iniziato la sua attività discografica solista nel 2004, e dopo l’ultimo disco del 2009 torna con il nuovo Songs on the line che è il suo quinto album in studio che lo ha fatto incontrare con la Materiali Sonori. Bob Corn è anche il protagonista del docufilm “Inagibile” di Giulia Natalia Comito (premiato al Bellaria film festival 2016): l’elaborazione di un dramma collettivo – il terremoto che nel maggio del 2012 colpì l’Emilia e anche la sua casa laboratorio – dall’inedita prospettiva di un musicista.

