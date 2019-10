Blitz contro la Camorra a Rimini, 10 misure cautelari

RIMINI. E'in corso dalle prime ore dell'alba da parte dei Carabinieri del comando provinciale di Rimini una vasta operazione antimafia tra Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Campania, volta a colpire due organizzazioni camorristiche dedite a estorsioni, rapine,sequestri di persona,detenzione e porto abusivo di armi, intestazione fittizia di beni e impiego di denaro di provenienza illecita; 150 i militari impegnati. In esecuzione 10 misure cautelari e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili (tra cui due società e un autonoleggio oltre a vari conti correnti) per un valore stimabile in circa 500 mila euro. Alcuni dei membri delle due organizzazioni (operanti in Romagna prevalentemente nel Riminese) destinatari delle misure disposte dal gip di Bologna su richiesta della Dda, sarebbero accusati anche di lesioni personali aggravate nei confronti di quanti non si attenevano alle richieste imposte dai gruppi criminali.

