I biglietti per Sambenedettese-Cesena

Venerdì 21 febbraio parte la prevendita in vista della gara Sambenedettese-Cesena, gara valida per la ventottesima giornata dl campionato di serie C e in programma mercoledì 26 febbraio (ore 18.30) allo stadio Riviera delle Palme. I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati al costo di 13,50 euro (comprensivi dei diritti di prevendita) e di 2 euro per gli under 12 presso il Coordinamento Club Cesena e negli altri punti vendita del circuito Vivaticket oltre che on line sul sito vivaticket. La prevendita si chiuderà martedì alle 19 mentre il giorno della gara i botteghini del settore ospiti resteranno chiusi.