Una grande mobilitazione per aiutare Virginia, la mamma di Fratta Terme che ha subito diverse amputazioni

Oltre 100 mila euro, raccolti in circa una settimana, per aiutare una giovane mamma che ha subito diverse amputazioni agli arti a causa di un’infezione pneumococcica a riconquistare la sua indipendenza attraverso l’acquisto di protesi avanzate. È l’obiettivo centrato dalla Proloco di Fratta Terme nel comune di Bertinoro, Forlì che ha attivato una raccolta fondi per Virginia, panettiera 41enne la cui vita è stata completamente stravolta la notte del 10 aprile scorso. «A causa di una grave infezione da pneumococco – spiega la Pro Loco - , Virginia ha rischiato la vita e subito diverse amputazioni agli arti: ad entrambe le gambe sotto al ginocchio, all’avambraccio sinistro e a tutte le dita della mano destra ad eccezione della falange del pollice. La nostra Pro Loco, con Mattarelli e la collaborazione dell’ associazione Calcio, ha avviato una raccolta». L’ obiettivo è quello di raggiungere 150 mila euro per finanziare protesi avanzate e coprire le spese per le cure necessarie per aiutare questa giovane donna a ritrovare indipendenza e riprendere la sua vita. Un risultato che si sta concretizzando grazie alla solidarietà di 1596 donatori che hanno permesso fino a ieri di raccogliere circa 106 mila euro. «Ora finalmente è fuori pericolo ma dovrà affrontare un lungo e complicato percorso riabilitativo per tornare ad una quotidianità. Nonostante le difficoltà, Virginia è determinata a combattere, aiutiamola anche noi – esorta la Pro Loco -. Virginia poteva essere chiunque di noi. Non serve tanto, ma insieme possiamo fare la differenza, facciamole capire quanto grande sia il senso di comunità e diamole un aiuto concreto per sostenere la sua forza d’animo». Per dare il proprio contributo, collegarsi al sito www.retedeldono.it/en/progetto/raccolta-fondi-virginia.