“Un viaggio della memoria a Dachau per la terza B di Bertinoro”: la raccolta fondi del comitato genitori ha centrato l’obiettivo

La campagna di crowdfunding “Un Pullman per Monaco”, lanciata su Idea Ginger dal Comitato Genitori di Bertinoro per permettere alla classe 3B della Scuola “Paolo Amaducci” di Bertinoro di partecipare a un viaggio culturale a Monaco-Dachau dal 26 al 28 marzo, ha superato il primo obiettivo: sono stati raccolti oltre 4600 euro, coprendo i costi del pullman e rendendo il viaggio più accessibile per tutti gli studenti. E ora si guarda già a un nuovo bersaglio: proseguire nella raccolta per creare un “Fondo Cassa” che aiuti anche altri studenti e studentesse dell’Istituto a partecipare a futuri viaggi di istruzione, per non lasciare mai nessuno a casa.

Lanciata il 13 febbraio, la raccolta fondi “Un Pullman per Monaco” ha subito raccolto un ampio seguito, dimostrando quanto il valore dell’educazione e della memoria storica sia sentito dalla comunità. Ben 109 i sostenitori che hanno donato, e la partecipazione è andata ben oltre il nostro territorio: infatti, sono arrivate donazioni anche da Trieste, Roma, Bologna e Milano.

A sostegno del progetto si sono mobilitati anche importanti realtà del territorio: il Museo Interreligioso di Bertinoro, la Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese, il Caseificio Mambelli e l’azienda Mariani snc, specializzata in impianti tecnologici.