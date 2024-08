Scritte no vax e insulti alla sindaca di Bertinoro al cimitero di Fratta Terme. La replica: “Deturpate un luogo che merita rispetto, fate schifo”

Scritte no vax con insulti alla sindaca di Bertinoro Gessica Allegni sono apparse nelle mura del cimitero di Fratta Terme. Così la sindaca Allegni sui social: “Avete stancato! Denunceremo ancora e prima o poi capiremo chi sono i criminali che si rendono responsabili di questo scempio. È già la seconda volta in poche settimane. La cosa che mi fa più male non sono le offese alla mia persona, ma il fatto che si deturpi un patrimonio pubblico in un luogo che merita rispetto e dignità. Fate schifo!!!”.

La solidarietà del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 stelle di Forlì condanna fermamente quanto accaduto ieri al cimitero di Fratta Terme, dove alcuni incivili hanno imbrattato i muri di un luogo sacro, con scritte vandaliche di stampo novax e soprattutto intimidatorie nei confronti del sindaco di Bertinoro, Gessica Allegni. A Gessica e a tutta l’amministrazione comunale, va la nostra massima solidarietà. Certi atteggiamenti estremisti e i toni utilizzati, ci preoccupano e ci confermano che occorre alzare la guardia, continuando a svolgere azioni politiche di salvaguardia della democrazia e della convivenza civile. Così in una nota il coordinatore provinciale Mauro Frisoni e il rappresentante del gruppo territoriale, Sergio Petroncini.

Il Pd regionale: “Un abbraccio a Gessica”

Così in una nota Luigi Tosiani, segretario regionale del Partito Democratico: “La mia, la nostra solidarietà ed un forte abbraccio a Gessica Allegni per questo atto ignobile e vergognoso. Siamo e saremo accanto a Gessica nel lavoro importante che sta facendo, come Sindaca di Bertinoro e Segretaria di Federazione del PD Forlì, ed insieme non faremo nessuno passo indietro su principi e valori per noi irrinunciabili, come la tutela della salute e la tenuta del nostro sistema sanitario pubblico. All’odio ed alle intimidazioni risponderemo con ancor più impegno e determinazione”.

Il sindaco di Ravenna

Solidarietà anche da Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del centrosinistra alle regionali: “Si tratta di un atto spregevole e vigliacco, che non colpisce solo la persona della sindaca, ma anche le istituzioni, che col suo ruolo Gessica rappresenta, e quindi una comunità intera, fortunatamente fatta per la stragrande maggioranza di persone che credono fermamente in valori quali la tutela della salute pubblica. Bene ha fatto Gessica a chiarire fin da subito la sua intenzione di sporgere denuncia. Perché di fronte ad atti così vili è fondamentale ribadire con forza che una comunità democratica coesa e fondata sul rispetto della legalità non si lascia intimidire e non fa sconti rispetto a chi cerca di seminare odio e divisione”.