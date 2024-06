Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Santa Maria Nuova. All’incrocio tra via Santa Croce, via San Cristoforo e via Lung, tre auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio dei Carabinieri di Meldola. La peggio è toccata a un uomo di 64 anni, trasportato in elicottero all’ospedale “Bufalini” di Cesena. Secondo una prima ricostruzione un’auto elettrica non avrebbe rispettato lo stop e avrebbe travolto una Citroen 3 guidata dal 64enne, spingendo contro la terza auto ferma allo stop