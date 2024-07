Milano Marittima, “Io, disabile di Bertinoro, mi sono sentito male ma il 118 è giunto dopo 4 ore”

«Io, con gravi problemi di deambulazione, costretto ad aspettare quasi quattro ore per essere soccorso da un’ambulanza». È con queste parole che Cristian Grandini, paziente di 44 anni di Bertinoro affetto da disabilità motoria, racconta la disavventura vissuta sabato scorso a Milano Marittima, dovuta a un impellente bisogno fisiologico.

«Per spostarmi utilizzo ausili tetrapodi - riprende - e tra l’altro solo per brevi tragitti, seppur molto faticosamente, ancora di più in considerazione delle elevatissime temperature estive che stanno interessando la nostra zona». Uno stato, questo, che Grandini tiene a sottolineare che «per fortuna non limita la mia voglia di vivere normalmente da libero cittadino quale sono e di relazionarmi con il mondo esterno».

