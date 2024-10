Marcia della Pace a Bertinoro, gli organizzatori: “Una bella giornata di impegno e consapevole allegria”

È un bilancio molto positivo quello stilato dal Centro Pace di Forlì dopo la Marcia della Pace andata in scena ieri. “Siamo molto soddisfatti come organizzatori di come è andata l’ottava edizione della Marcia della Pace della Romagna, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato l’importanza dell’azione concreta della pace e della necessità di costruirla ogni giorno nel dialogo, nell’azione e nell’operatività dei punti per cui i marciatori si sono ritrovati a Forlimpopoli. A Forlì era inoltre presente il Vescovo della Diocesi di Forlì Bertinoro, Livio Corazza, che ci ha portato un suo saluto”.

“I marciatori - continua la nota - hanno condiviso tre obiettivi concreti presentati in modo chiaro e con dati precisi da Chiara Tammaro nel suo intervento conclusivo: 1) sostenere la proposta di legge che istituisce in Italia un Dipartimento per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta e l’Istituto di Ricerca su Pace e Disarmo, 2) a livello europeo istituire i Corpi Civili di Pace Europei (una proposta già presente nel Parlamento europeo sin dal 1995 e confermata anche da studi di fattibilità), 3) chiedere al governo italiano che firmi e promuova il Trattato di proibizione delle armi nucleari dell’ONU, entrato in vigore il 22 gennaio 2021. Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, ha puntualmente ricordato la compianta assessora di Forlì Katia Zattoni da cui nel 2012 nacque l’idea della Marcia e ha spronato magistralmente tutte le Amministrazioni della Romagna ad essere presenti alla prossima edizione. Dal punto di vista quantitativo abbiamo avuto più di 60 associazioni che hanno dato l’adesione ed un contributo fattivo come le Organizzazioni sindacali Cgil FC, Cisl Romagna e Uil Forlì e Cesena, l’Avis Comunale di Forlì (con anche il gonfiabile che ha segnato la partenza e l’arrivo), Emergency, Libera, Amnesty International, il Movimento Federalista Europeo, l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Pietre Resistenti di Predappio, Mattoncinoteca di Forlimpopoli, la CRI di Forlimpopoli-Bertinoro, l’Associazione “Il Molino” della Protezione Civile di Bertinoro e il Comitato Unitario Vittime del Fango. Inoltre abbiamo avuto una presenza di più di 1.500 persone che hanno marciato da Forlimpopoli a Bertinoro accompagnati dall’animazione fondamentale di Avenida Matta e della Coop. Sociale Paolo Babini, per poi ristorarsi al sole e sul prato del parco della Rocca di Bertinoro ascoltando la bella musica della band forlivese “Banda Larga”.

Chiudono gli organizzatori: “Una bella giornata di impegno e di consapevole allegria che non ha mancato anche di evidenziare il valore della solidarietà espresso attraverso la raccolta di fondi organizzata dal CUVF e sostenuta da tutti per donare un aiuto economico a chi è stato colpito in maniera drammatica e pesante dal secondo fenomeno alluvionale del mese scorso”.