Ironman 2024: come cambia la viabilità nel territorio di Bertinoro il 21 e 22 settembre

Sabato 21 e domenica 22 settembre il Comune di Bertinoro sarà interessato dal passaggio dell’Ironman e Ironman 70.3 Italy, due gare di triathlon, un evento mondiale unico in Italia che coinvolgerà migliaia di atleti che si affronteranno in prove di nuoto, bicicletta e corsa.

La viabilità

Per permettere il passaggio in sicurezza della competizione alcune vie del territorio saranno soggette alla chiusura al traffico veicolare nella giornata di sabato dalle 8.30 alle 19 circa, e dalle 11 alle 18.30 di domenica: via San Cristoforo, via Santa Croce (nel tratto dall’incrocio con via San Cristoforo e via Lunga fino alla svolta in via Fonde per Forlimpopoli) via Fonde – tratto nel Comune di Forlimpopoli fino al rientro nel Comune di Bertinoro, via Ausa vecchia, via Ausetta, via Maestrina (dall’incrocio con via Ausetta), via Cellaimo, via Badia, p.zza G. Garibaldi, via Cavour, via Cellaimo fino a Forlimpopoli (nel tratto di Ospedaletto la via Cellaimo sarà chiusa solo in un senso di marcia come avvenuto nelle edizioni precedenti). Sarà comunque possibile raggiungere transitando per via Nuova, via Colombarone, via Allende oppure passando per Fratta Terme e Polenta entrando nel borgo da viale Carducci.

Via Emilia

La SS9 via Emilia sarà sempre percorribile in entrambe le direzioni e sarà possibile raggiungere Bertinoro. Per chi viene da Cesena: alla nuova rotonda della via Emilia si svolta per Panighina e poi via Nuova, via Colombarone, via Allende (dove c’è il parcheggio che si collega al centro con le scale) e poi via Cantalupo, che sarà percorribile nei due sensi di marcia. Per chi viene da Forlì: alla rotonda di Artusi si volta per Fratta Terme, si attraversa Fratta Terme e si sale per Polenta, all’ingresso di Collinello si volta per Bertinoro. Oppure raggiunge la nuova rotonda della via Emilia e svolta per Panighina e poi segue le indicazioni più sopra descritte.

Il passaggio delle competizioni sportive andrà a modificare anche orari e tragitti degli autobus di linea. Per maggiori informazioni su variazioni e soppressioni si invita a visitare il sito di Start Romagna. Sabato 21 settembre le scuole nel Comune di Bertinoro resteranno chiuse.