Inaugurata la rotonda di Panighina: è finita un’attesa di 20 anni

Dopo oltre 20 anni di attesa, la rotonda di Panighina è diventata realtà. Un’opera realizzata dalla ditta Coromano di Bertinoro, un intervento complessivo da 1,3 milioni di euro finanziati in larga parte dalla Regione, oltre 120mila euro messi a disposizione dalla Provincia. “La nuova rotonda migliora la qualità dei cittadini che da anni chiedevano questa infrastruttura - afferma l’assessore regionale, Andrea Corsini -. Allo stesso tempo ci sarà un minor inquinamento e si andrà a migliorare anche l’impatto acustico, oltre che la sicurezza di un’arteria molto trafficata”. Presenti al taglio del nastro la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e il presidente della Provincia Enzo Lattuca.

Contestualmente il Comune di Bertinoro, titolare della gestione della rotatoria, ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell’isola centrale verde della nuova rotonda. Il bando è scaduto giovedì 10, a breve sarà reso pubblico l’esito. Quale corrispettivo lo sponsor potrà installare un mezzo pubblicitario all’interno dell’area verde in oggetto e nel rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada. Il Comune sta procedendo anche all’intitolazione della rotatoria che si chiamerà Panighina.