“Grazie per averci pagato la gita”: i bambini della terza B di Bertinoro creano i premi di ringraziamento dopo la campagna di crowdfunding

Finalmente si parte, grazie al contributo di tanti. Mercoledì 26 marzo la classe 3B della Scuola Paolo Amaducci di Bertinoro si metterà in cammino per Monaco e Dachau, realizzando un viaggio che rappresenta un’importante esperienza educativa e di crescita. Questo traguardo è stato possibile grazie al grande successo della campagna di crowdfunding, iniziata il 13 febbraio e chiusa il 15 marzo sulla piattaforma Ginger (https://www.ideaginger.it/progetti/un-pullman-per-monaco-aiutaci-a-non-lasciare-nessuno-a-casa.html).

L’iniziativa era nata con l’obiettivo di raccogliere 4.600 euro, necessari per coprire le spese del pullman e rendere il viaggio più accessibile a tutti gli studenti. Grazie alla straordinaria partecipazione, la raccolta ha superato ogni aspettativa, raggiungendo la cifra di 6.565 euro. Questo non solo ha garantito il viaggio della 3B, ma ha anche permesso di creare un fondo cassa per finanziare futuri viaggi di istruzione per altri studenti e studentesse della scuola.