Fratta Terme, tutto pronto per il nuovo centro giovani. Domani l’inaugurazione

Domani, sabato 15 giugno a partire dalle 17, inaugura a Fratta Terme Gibs, il nuovo centro giovani, uno spazio pensato appositamente per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni. Durante l’inaugurazione, con musica dal vivo e un rinfresco, saranno presentate le varie anime del centro: web radio lab, murales lab, la zona gaming e il print lab dove i partecipanti potranno creare un proprio adesivo o personalizzare una maglietta che hanno con sé.

Il progetto, finanziato dal dipartimento del ministero per le Politiche giovanili e per il Servizio civile universale e presentato dal Comune di Bertinoro ha l’obiettivo di fornire un luogo accogliente e stimolante dove diversità e creatività sono assicurate da partner, associazioni e realtà del territorio pronti a collaborare con i ragazzi per la co-progettazione dello spazio: Cooperativa 381, Deina APS, Sonora Social Club APS, la Scuola di Musica di Bertinoro, l’Istituto Comprensivo di Bertinoro. Alla cooperativa Casa del cuculo è affidato il percorso di co-progettazione, che in 15 mesi porterà alla definizione di attività e di un modello di auto-gestione.

I ragazzi hanno lavorato all’arredo, al brainstorming delle attività e alla progettazione delle attività del luogo, per renderlo un’oasi di aggregazione, un nuovo punto di riferimento inclusiva e polifunzionale. «Il Gibs non è solo un centro giovani, ma uno spazio di aggregazione, incontro e scambio dove ragazze e ragazzi possono condividere le loro passioni, svilupparle e continuare a far crescere questo luogo – ha dichiarato Raffaele Trombini, assessore alle Politiche giovanili del Comune –. Siamo molto orgogliosi come amministrazione e io personalmente di essere riusciti a regalare ai giovani, e non solo, del nostro territorio uno spazio tutto loro. Ringrazio tutte le realtà che hanno collaborato per la nascita e lo sviluppo di questo luogo, in particolare la cooperativa Casa del Cuculo e tutte le volontarie e i volontari che gravitano sul Gibs».