Fratta Terme, “Premio Bruno Bondi” alla scuderia Sangiorgi

Sarà la scuderia Sangiorgi di Bertinoro a ricevere il premio Bruno Bondi 2023. La cerimonia di consegna si terrà sabato 17 febbraio, alle ore 15, nella Sala Quadri del Palazzo Comunale di Bertinoro.

Istituito dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco Fratta Terme per ricordare il Cavalier Armando Bondi – detto Bruno - e il suo lungo impegno per promuovere e valorizzare il territorio di Bertinoro ed in particolare di Fratta Terme, il premio ha cadenza biennale ed è destinato a personalità che abbiano contribuito con la loro opera allo sviluppo culturale, sociale, economico e sportivo di Bertinoro ed in particolare di Fratta Terme.

Il premio è stato assegnato alla scuderia Sangiorgi, che al suo interno ospita una scuola di eccellenza nell’ambito equestre riconosciuta Fise e Coni e centro di riabilitazione del cavallo con Tecar terapia.

A guidare la struttura la famiglia Sangiorgi, i cui componenti hanno raggiunto importanti risultati nell’equitazione: Pierluigi Sangiorgi ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2008 e a varie edizioni di Campionati del Mondo ed Europei. Hanno all’attivo diverse partecipazioni ai Campionati Europei anche i giovani figli Francesco, Andrea e Caterina Sangiorgi. E tutti sono istruttori federali Fise, specializzati disciplina Dressage. Alla cerimonia di consegna interverranno la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e Germano Capacci, in rappresentanza della Pro Loco di Fratta Terme. Ritirerà il premio Pierluigi Sangiorgi.