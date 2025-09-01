Fratta Terme, incendio all’alba al deposito degli attrezzi VIDEO

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti con due autobotti attorno alle 5.30 di oggi in Via Loreta in località Fratta Terme per l’incendio di un deposito attrezzi. Giunti sul posto i Vigili del fuoco stendevano le condotte antincendio e mettevano sotto controllo le alte fiamme con l’utilizzo della schiuma evitando la propagazione all’abitazione principale. Le operazioni proseguivano con lo spegnimento e si sono concluse attorno alle 8.30 con le fasi di decontaminazione post-incendio degli operatori. Ingenti i danni alla struttura, con due persone presenti, fortunatamente illese. Presenti anche i Carabinieri.

Il Comando dei Vigili del fuoco di Forlì-Cesena è dotato di un mezzo dedicato per la decontaminazione primaria post-incendio ed il ripristino delle attrezzature curando con particolare attenzione le delicate fasi finali degli incendi per tutelare la salute e la sicurezza del personale.