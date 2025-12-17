Fratta Terme, Coromano si aggiudica il Best Supplier Award 2025 di Hera

L’impresa Coromano S.r.l. di Fratta Terme ha ricevuto il Best Supplier Award 2025 da parte del Gruppo Hera, premio assegnato dalla multiutility nella categoria direzione centrale reti. Il riconoscimento, assegnato ogni anno ai fornitori che si distinguono per l’eccellenza dei servizi offerti, conferma l’impegno della realtà bertinorese nel garantire qualità del personale, continuamente formato e aggiornato; professionalità e precisione in tutte le attività di cantiere e supporto tecnico avanzato con mezzi e macchinari ad elevata tecnologia. «Questo premio ci gratifica e ci motiva a perseverare il nostro impegno quotidiano con tecnologie di alto livello e un servizio tecnico sempre puntuale. Siamo orgogliosi di contribuire al successo di realtà come Hera, che condividono con noi valori di affidabilità e sostenibilità», ha dichiarato Roberto Coromano, titolare dell’impresa di Fratta Terme. «Un eccellente risultato che gratifica anche la nostra associazione - ha affermato Franco Sassi, presidente Ance Forlì-Cesena - a cui l’impresa Coromano è storica iscritta. La continua attenzione alla formazione dei collaboratori, l’investimento in tecnologia ed innovazione sono caratteristiche che ci accomunano e che ci fanno guardare al futuro con fiducia e ambizione». A ricevere il premio dalle mani di Federico Bronzini, amministratore delegato InRete Distribuzione Energia S.p.A. sono stati Roberto e Giulia Coromano. L’azienda bertinorese, va ricordato, è nata nel 1981 svolgendo soprattutto un’attività di movimento terra, conoscendo poi un’evoluzione strutturale che la porta nel 1989 a trasformarsi in società in nome collettivo e l’anno seguente in società a responsabilità limitata. Tali cambiamenti hanno determinato un incremento sia dell’organico societario che dello staff impiegatizio, amministrativo-tecnico e operaio permettendo all’impresa di operare con successo nel settore delle Costruzioni, aggiudicandosi appalti sia pubblici che privati in tutta l’area regionale e limitrofa.