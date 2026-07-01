Franco Arminio a Bertinoro: una passeggiata e un talk nel segno della “paesologia”

Bertinoro
  • 01 luglio 2026
Venerdì 3 luglio Bertinoro ospiterà Franco Arminio per una serata interamente dedicata alla poesia
Venerdì 3 luglio Bertinoro ospiterà Franco Arminio per una serata interamente dedicata alla poesia

Il “Balcone di Romagna” si prepara ad accogliere uno dei nomi più importanti e apprezzati della scena poetica e culturale italiana. Venerdì 3 luglio, Bertinoro ospiterà Franco Arminio per una serata interamente dedicata alla poesia, alla condivisione e alla riscoperta del senso di comunità.

Arminio, che da anni si autodefinisce “paesologo”, porta sul colle la sua instancabile e paziente esplorazione dei borghi italiani. Una ricerca incentrata sulla crisi della dimensione comunitaria, che l’autore racconta attraverso una lingua poetica usata come vero e proprio strumento di relazione e conoscenza. L’appuntamento bertinorese è inserito nel ricco cartellone di eventi promossi dal Comune per celebrare il centenario della Festa dell’Ospitalità e fa parte dell’anteprima di Entroterre Festival.

Il programma: camminata (già sold out) e talk in piazza

La serata si articolerà in due momenti distinti:

Ore 20 La passeggiata poetica. Si partirà dalla Rocca di Bertinoro per un percorso a tappe lungo le vie del borgo medievale in compagnia dell’artista. Tra visioni e orazioni civili, Arminio guiderà i presenti alla ricerca di una rinnovata vicinanza. L’appuntamento, a numero chiuso, ha già registrato il tutto esaurito.

Ore 21 Il talk in Piazza della Libertà. La camminata si concluderà nel cuore del paese per l’incontro pubblico intitolato “La grazia della fragilità”. Attraverso la lettura dei suoi versi, il poeta racconterà le fragilità intime e quelle dei territori, intendendo la poesia non come un mero esercizio stilistico, ma come “lievito” per una nuova vita comunitaria. L’ingresso a questo secondo momento è libero.

Info e viabilità: navette gratuite

Per agevolare l’afflusso del pubblico nel borgo e facilitare l’accesso al centro storico, l’amministrazione comunale ha predisposto un servizio di navetta gratuito. Il servizio sarà attivo dalle ore 19.30 alle 00.30, con partenze continue dai parcheggi di via Allende e via Badia.

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