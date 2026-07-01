Franco Arminio a Bertinoro: una passeggiata e un talk nel segno della “paesologia”

Il “Balcone di Romagna” si prepara ad accogliere uno dei nomi più importanti e apprezzati della scena poetica e culturale italiana. Venerdì 3 luglio, Bertinoro ospiterà Franco Arminio per una serata interamente dedicata alla poesia, alla condivisione e alla riscoperta del senso di comunità.

Arminio, che da anni si autodefinisce “paesologo”, porta sul colle la sua instancabile e paziente esplorazione dei borghi italiani. Una ricerca incentrata sulla crisi della dimensione comunitaria, che l’autore racconta attraverso una lingua poetica usata come vero e proprio strumento di relazione e conoscenza. L’appuntamento bertinorese è inserito nel ricco cartellone di eventi promossi dal Comune per celebrare il centenario della Festa dell’Ospitalità e fa parte dell’anteprima di Entroterre Festival.