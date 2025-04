Elezioni Bertinoro, Bernaroli candidato sindaco per la nuova lista “Voltare Pagina”

“La lista - prosegue la nota - si chiamerà “Voltare Pagina” : un nome che non lascia spazio a interpretazioni e sintetizza con forza la volontà di cambiare rotta, non solo nei contenuti programmatici, ma nel modo stesso di intendere la politica. Dopo la decisione dell’attuale sindaca, Gessica Allegni, di abbandonare il mandato per ricoprire un incarico in Regione, si avverte la necessità di ricostruire un rapporto di fiducia con la cittadinanza, profondamente delusa da questo improvviso “voltafaccia”. Giorgio Bernaroli rappresenta una politica che si fa per passione e senso civico, non per ambizione personale. Una figura che incarna l’idea di un primo cittadino competente, presente e al servizio della comunità”.

Dopo settimane di riflessioni e confronti, è stato definito il nome che sfiderà il candidato sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative di maggio a Bertinoro. A guidare il progetto sarà Giorgio Bernaroli, “ figura di solida esperienza amministrativa - si legge in una nota - scelta condivisa e sostenuta da un’ampia rete trasversale di ex consiglieri, imprenditori locali e rappresentanti della società civile”.

Prosegue la nota di “Voltare Pagina”: “Il programma elettorale di Voltare Pagina, già in fase avanzata di stesura, si concentrerà su tematiche concrete e spesso dimenticate: ambiente, servizi al cittadino, riqualificazione urbana, con un’attenzione particolare alla semplificazione burocratica per il recupero del patrimonio edilizio. Si tornerà a parlare di progetti abbandonati o gestiti con superficialità dall’amministrazione uscente: le Terme di Fratta, Montemaggio, la viabilità della Via Emilia storica, l’organizzazione dei plessi scolastici.

Un’intera sezione del programma sarà dedicata alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, oggi più vulnerabile che mai a causa degli effetti sempre più gravi del cambiamento climatico. È inaccettabile che, nonostante i segnali evidenti, l’attuale amministrazione non abbia fatto nulla per affrontare con serietà questa emergenza. Nei prossimi giorni sarà presentata la squadra che accompagnerà Giorgio Bernaroli in questa sfida. Un gruppo eterogeneo, composto da volti già noti per il loro impegno istituzionale e da cittadini alla prima esperienza politica, ma uniti da un obiettivo comune: voltare davvero pagina, restituendo a Bertinoro dignità, ascolto e futuro”.